Adversário do Braga: Estrela Vermelha vence no campeonato sérvio

Além dos sérvios, primeiro adversários dos bracarenses na Liga Europa, no dia 16 de setembro, a equipa treinada por Carlos Carvalhal vai defrontar os búlgaros do Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland no Grupo F.

O Estrela Vermelha, adversário do Braga na Liga Europa, venceu no terreno do Cukaricki por 2-1, num desafio da sétima jornada do campeonato sérvio, e partilha a liderança com o Backa Topola.

O avançado Milan Pavkov, quando decorria o minuto 40, e Aleksansar Katar, aos 57, anotaram os golos do campeão sérvio, que tem menos um jogo e soma 16 pontos no primeiro lugar, enquanto Djordje Jovanovic (89) reduziu para os anfitriões, sextos, com 10.

