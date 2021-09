Adversário do Braga em análise: a maior fraqueza e o cérebro do Midtjylland

Zeca Rodrigues, médio português do Copenhaga, aconselha os arsenalistas a apostarem na "velocidade" e nos "espaços entre linhas".

O setor do Midtjylland que mais faz desesperar os avançados contrários pode tornar-se, num estalar de dedos, no ponto mais frágil.

De visita amanhã à Pedreira, para a segunda ronda do grupo F da Liga Europa, a equipa dinamarquesa não tem qualquer pudor em incluir cinco elementos na defesa (parcialmente camuflados num esquema em 3x4x3) e nem todos têm pernas para acompanhar jogadores rápidos, conforme testemunhou a O JOGO o português Zeca Rodrigues, a cumprir a quinta época consecutiva ao serviço do Copenhaga, segundo classificado na principal liga da Dinamarca, com apenas menos um ponto do que o adversário do Braga.