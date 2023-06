Adrián Marín vai jogar no Braga e Gil Vicente recebe reforço

Lateral-esquerdo deixa o Gil Vicente e vai custar cerca de 500 mil euros. Contratação implica a venda de Borja ou Sequeira; O defesa espanhol vai assinar pelo Braga, prosseguindo a carreira no Minho. Os arsenalistas voltam a abastecer-se em Barcelos e cedem ainda aos gilistas um jogador a título definitivo.

Adrián Marín vai ser reforço para o lado esquerdo da defesa do Braga. O lateral espanhol deve mesmo ser apresentado na próxima semana, transferindo-se do Gil Vicente, a exemplo do médio-defensivo Vítor Carvalho.

Além de pagar ao Gil Vicente cerca de 500 mil euros, o Braga cede ainda um jogador a título definitivo. Nenhum deles será Francisco Moura, que ocuparia a vaga deixada por Adrián Marín, nem Lucas Mineiro, jogador que representou o clube barcelense na temporada de 2020/21.

Segundo O JOGO apurou, Adrián Marín estava a ser seguido há muito pelos responsáveis do Braga, nomeadamente desde as boas exibições que realizou ao serviço do Famalicão, em 2021/22, época em que realizou 33 jogos, juntando duas assistências aos quatro golos que marcou. No final dessa passagem pelo clube famalicense, onde esteve emprestado pelo Granada, o defesa tinha várias propostas para regressar a Espanha, mas deu preferência ao Gil Vicente, optando por dar continuidade ao trabalho que tinha realizado na I Liga portuguesa e numa zona do país onde se sentia confortável e completamente adaptado ao Minho.

Terminada a ligação contratual com o Granada, Adrián Marín assinou pelo Gil Vicente até 30 de junho de 2024, mas a sua evolução foi seguida pelo departamento de "souting" do Braga e por Artur Jorge, que continuou a contar com dois laterais de raiz, Borja e Sequeira, juntando-se a eles Joe Mendes, este uma adaptação ao lado esquerdo.

Com a contratação de Adrián Marín, que deve assinar um contrato válido para as próximas três ou quatro temporadas, o Braga deve vender um dos dois laterais-esquerdos utilizados por Artur Jorge na última temporada, pois tanto Borja como Sequeira têm clubes interessados nos seus serviços, nomeadamente do estrangeiro.

Borja tem 30 anos e está vinculado aos arsenalistas até 2025, tendo acabado a temporada como titular, face à lesão de Sequeira. O lateral-esquerdo colombiano esteve para ser emprestado no mercado de inverno, mas nunca desistiu, apresentou um bom rendimento nos treinos, aliado a um bom comportamento profissional, e reentrou nas contas do treinador bracarense, tendo sido utilizado em 23 jogos.

Sequeira, de 32 anos, realizou uma boa campanha em 2022/23, tendo alinhado em 39 jogos em todas as competições, coroando as exibições com um golo e três assistências. Entra para a nova temporada em final de contrato, o que significa que a SAD bracarense tem agora uma excelente oportunidade para fazer um bom encaixe financeiro, permitindo ainda ao jogador fazer um grande contrato, numa altura em que está com 32 anos. Certo é que um deles terá de ser vendido ainda neste mercado de transferências.