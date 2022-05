Adeptos do Braga querem mais Carvalhal: "Para mim, é o melhor treinador português"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Opiniões oriundas das bancadas vão no sentido de que Salvador deve propor a renovação ao treinador.

A questão da continuidade de Carlos Carvalhal como treinador do Braga na próxima temporada permanece um tema muito sensível e, à falta de confirmação oficial sobre uma suposta proposta de renovação endereçada ao técnico nos últimos dias, O JOGO ouviu adeptos do emblema bracarense, todos eles inclinados para que António Salvador opte por não fazer mudanças no banco, como se pode ler na coluna ao lado.

Se é verdade que o Braga já resolveu todos os casos de jogadores que estavam em fim de contrato ou que tinham vínculos próximos de expirar, propondo-lhes a renovação atempadamente, não deixa de ser estranho que a planificação da próxima temporada, já em marcha há muito tempo, não inclua, por enquanto, a clarificação em torno do treinador para 2022/23.