Adeptos do Braga invadem as redes de Rodrigo Zalazar para uma operação de charme

Bracarenses pedem ao médio-ofensivo do Schalke 04 para que rume ao clube minhoto.

Os adeptos do Braga invadiram literalmente a conta no Instagram de Rodrigo Zalazar, jogador do Schalke 04. O médio-ofensivo desejado pelos clube minhoto publicou sexta-feira um vídeo onde aparece na piscina com a esposa e o filho, Thiago, e os "torcedores" deixaram-lhe centenas de mensagens.

Primeiro foram os brasileiros do Vasco da Gama a pedir para se transferir para o Rio de Janeiro, mas o "ataque" fortíssimo dos bracarenses não se fez esperar. Em português ou inglês, os apelos foram às centenas para que assinasse pelo Braga, seduzindo o internacional uruguaio com a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões.

Certo é que o médio tem contrato com o Schalke 04 e o clube sabe que é difícil mantê-lo, mas já admite vendê-lo. André Hechelmann, diretor-desportivo do emblema alemão, deu conta, inclusive, que já têm um plano B para a eventualidade do médio não continuar.

Os responsáveis do emblema de Gelsenkirchen garantem que o médio-ofensivo só não viajou com a equipa para a Áustria por estar com febre, mas caso esteja melhor, decidem segunda-feira se irá juntar-se aos restantes companheiros no estágio.