Adeptos do Braga exibem tarja: "Esclavagistas cataris não são bem-vindos"

Durante o jogo da Liga Europa com o Saint-Gilloise.

Os adeptos do Braga presentes esta quinta-feira no encontro da Liga Europa entre Saint-Gilloise e o clube minhoto, exibiram uma tarja em tom de protesto para com a entrada da Qatar Sports Investments na SAD.

"Esclavagistas cataris não são bem-vindos", podia ler-se.

Recorde-se que a Qatar Sports Investments, que detém o PSG, assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social do Braga.

Num comunicado conjunto, a Qatar Sports Investments (QSI), grupo com investimentos em várias marcas e negócios desportivos líderes a nível mundial, e o Braga explicaram que a celebração do contrato de compra e venda de ações já foi divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e ao mercado.