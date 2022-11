Adeptos do Braga contestam Mundial no Catar e é o Portimonense que paga

As tarjas exibidas pelos adeptos do Braga

Duas tarjas exibidas no encontro da ronda 13 do campeonato valem uma multa ao clube algarvio.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol puniu o Portimonense com uma multa de 408 euros por causa de duas tarjas... dos adeptos do Braga. "32 seleções apuradas, 6500 vidas derrotadas", podia ler-se, numa contestação ao Mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

No mapa de castigos divulgado esta terça-feira, o CD não deixou escapar a "entrada e permanência de objetos não autorizados", referindo o "incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espectadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas."

"Ao minuto 22 da primeira parte, adeptos afetos ao Braga, melhor identificados pela cor das suas vestes e cachecóis (...) exibiram duas tarjas durante breves instantes, cada uma com dimensão superior a 1x1 metros, formando a seguinte frase: "32 equipas apuradas 6500 vidas derrotadas", explicou o CD.