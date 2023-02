Adeptos da Fiorentina identificados por confrontos antes do jogo com o Braga

Já durante a partida, alguns adeptos minhotos discutiram com apoiantes dos italianos, mas o caso foi rapidamente resolvido.

Antes do início do Braga-Fiorentina, numa rua perto do Estádio Municipal, um grupo de adeptos do clube italiano envolveu-se em confrontos com agentes da PSP. Ao que O JOGO apurou, alguns foram identificados, mas nenhum terá sido detido e também não houve feridos.

