"Acreditamos que esta é a parceria certa para acelerar o crescimento do Braga"

António Salvador, presidente do Braga, mostra-se orgulhoso por receber o grupo detentor do PSG, Qatar Sports Investments, como investidor. De recordar que os donos do emblema parisiense assinaram um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social do Braga.

"O Braga tem o prazer de receber a Qatar Sports Investments como investidor. Acreditamos que esta é a parceria certa para acelerar o nosso crescimento e a nossa expansão, ajudando-nos a concretizar o nosso incrível potencial como clube", começou por dizer o líder máximo do emblema minhoto numa declaração divulgada pela assessoria de Imprensa.

"A extraordinária experiência da Qatar Sports Investments - com a sua perícia global, perspicácia e um histórico de resultados surpreendentes no desportos e nos negócios - trará um enorme valor e ajudar-nos-á a concretizar os nossos planos ambiciosos", continuou, antes de concluir:

"É um grande dia para o nosso clube, para os nossos adeptos e para a nossa cidade, pois esperamos muitos sucessos futuros para o Braga."