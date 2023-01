Acordo está fechado e Bruma vai ser jogador do Braga

Avançado muda-se para os bracarenses por empréstimo do Fenerbahçe.

O extremo Bruma vai reforçar o Braga por empréstimo do Fenerbahçe até ao final da temporada. O negócio e o acordo entre todas as partes ficou fechado na manhã deste sábado e o luso-guineense, de 28 anos, viaja para Portugal no domingo, dia em que realizará exames médicos para se tornar oficialmente jogador dos arsenalistas.

Bruma rumou esta época ao Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, mas soma apenas cinco jogos (uma assistência). PSV, Olympiacos, Leipzig, Galatasaray e Real Sociedad são os clubes por onde passou desde 2013, altura em que deixou o Sporting - onde fez a formação.