Acionistas da SAD do Braga aprovam relatório e contas de 2020/21 por unanimidade

António Salvador, presidente do Braga

Apresentava um resultado líquido negativo de 1,9 milhões de euros.

Os acionistas da SAD do Braga aprovaram em assembleia geral, por unanimidade, o relatório e contas respeitante à época 2020/21, que apresentava um resultado líquido negativo de 1,9 milhões de euros.

A transferência de Ricardo Esgaio, que representa um encaixe de 5,5 milhões de euros, não foi incuída nesse exercício contabilístico, mas, ainda assim, o resultado final superou a estimativa inicial da sociedade desportiva, que apontava para um prejuízo de 2,6 milhões de euros, conforme assumiu a sociedade desportiva a 11 de outubro, quando divulgou o balanço das contas.

"Por proposta do Órgão de Fiscalização e revisor oficial de contas, foi ainda aprovado por unanimidade um voto de louvor à gestão da sociedade. Mais se informa que participaram na Assembleia Geral acionistas que em conjunto representam 38,494% do capital social da sociedade", indicou o clube no site oficial.