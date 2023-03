"Acho que o Braga vai vencer e subir ao segundo lugar. Aposto num 3-2"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Karoglan, antigo avançado do clube minhoto, espera dificuldades frente ao FC Porto, mas confia num bom resultado.

Figura icónica do Braga, onde jogou de 1993 a 1999, cotando-se como um dos melhores estrangeiros que passaram pelo clube, ainda na fase do 1º Maio, o croata Karoglan é sempre um espectador atento, de longe, aos desempenhos do antigo clube, vibrando em alguns dos momentos transcendentes que têm ficado marcados na história recente dos arsenalistas.

A receção ao FC Porto alimenta esse carrossel de sonhos e expectativas, até porque coloca um olhar de desafiante nitidez para a Champions, já que é jogo que pode valer entrada em posto direto de apuramento para a grande montra europeia.

"O Braga está a jogar muito bem e a classificação reflete isso. Há um grande trabalho do treinador, do meu amigo Artur Jorge, dos jogadores e do presidente. São dois pontos para o segundo lugar, está tudo em aberto nestas 10 jornadas que valem 30 pontos. Por isso não sei se será decisivo este jogo, acho que é apenas muito importante. Mas o Braga não tem nada a perder e não tenho dúvidas que vão deixar tudo em campo!", relata Karoglana O JOGO.

"Mas, atenção, o FC Porto é uma equipa muito forte, vem com desgaste da eliminatória europeia, na qual não teve sorte. Jogaram bem, torci por eles. O Braga não deve confiar nesse suposto cansaço, são sempre perigosos e estão no topo europeu", alerta o antigo avançado croata, hoje com 59 anos.

"Acho que o Braga vai vencer e subir ao segundo lugar, esperando que possam conservar esse lugar até final. Não consigo dizer que vai fazer a diferença mas aposto num 3-2", sustenta, destacando a evolução do emblema minhoto.

"O que o Braga cresceu não tem preço, foi uma subida vertiginosa. Hoje podem ganhar a qualquer um, de FC Porto, Benfica ou Sporting. Podem até ser campeões. No meu tempo quando cheguei ainda me lembro de ajudar a equipa a lutar para não descer. Éramos impotentes para discutir um jogo contra um grande e era missão impossível sonhar derrubar o FC Porto", recorda e contextualiza de imediato: "Depois as coisas foram melhorando, a equipa foi-se tornando mais competitiva e hoje luta pelo topo. Eu sei onde o Braga estava e sei onde está hoje", argumenta Karoglan, recusando, por desconhecimento, pronunciar-se sobre o peso que pode ser assumidos pelos atuais avançados bracarenses: Banza e Abel Ruiz.