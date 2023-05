REPORTAGEM - Miguel Pedro idealiza final com potente moldura sonora, tipo a Cavalgada das Valquírias de Wagner a cobrir um triunfo. Entrega-se ao repertório dos Mão Morta para ilustrar uma conquista da Liga.

Fundador dos Mão Morta em 1984, ano em que o Braga fazia 4º lugar no Campeonato com Dito, Artur Correia, João Cardoso, Carvalhal ou Nelito, uma equipa treinada por Quinito, Miguel Pedro tem a sua vida dividida entre a música e o direito, nunca esquecendo a paixão pelo Braga. Multi-instrumentista com apego maior à sua bateria, Miguel Pedro conhece na perfeição os caminhos de qualquer composição, estuda ambientes sonoros e arranjos adequados ao contexto.

Para ele este Benfica-Braga merece mesmo todas as metáforas musicais ou subtis parábolas, que envolvam o artista ou a orquestra. Dar música é uma expressão com fácil transposição para o mundo da bola, insinuando domínio conjugado com troça, uma consciência de superioridade, uma aura de artista e arte em palco: "Eu acho que o Braga pode não só dar música como trocar as notas ao Benfica. Tem tudo para isso, a pressão está toda do outro lado", apressa-se a justificar, antecipando o conteúdo do espetáculo em cartaz.