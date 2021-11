"Acho que metade da ilha já é do Braga. Estão sempre a perguntar pelo meu irmão"

Luís Picanço, o irmão mais velho de Iuri Medeiros, garante que a ilha açoriana de onde extremo é natural vai ficar dividida no sábado.

Entre os açorianos do Faial há uma paixão que bate mais forte do que o Santa Clara.

Chama-se Iuri Medeiros e no próximo sábado, pelo menos enquanto durar o jogo entre o Braga e a equipa de Ponta Delgada, para a Taça de Portugal, fará com que a ilha se divida, com vários adeptos a torcerem pelo Braga por causa do filho da terra, que representou o Sporting da Horta até aos nove anos.