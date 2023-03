"Acesso direto à Champions? Acho muito difícil o FC Porto deixar fugir..."

Procura de bilhetes para Chaves prova entusiasmo no Minho com os resultados, a corrida ao segundo lugar e acesso direto à Champions

Não há lugar a vertigem, este topo assenta bem ao Braga, faz jus a uma impressionante regularidade na Liga, até com picos de forma bem exuberantes. A reta final desafia os guerreiros a atacarem o segundo lugar e a protegerem o terceiro, entre um que vale acesso direto à Champions e outro que valida essa pretensão pelas pré-eliminatórias.

Guerreiros enfrentam em Chaves um jogo de vários sabores: lá venceram várias vezes, mas têm contas pendentes pela afronta na primeira volta... Mais vidas cruzadas pelas duas casas e sinais de romaria.

A deslocação a Chaves surge numa fase de grande entusiasmo na Pedreira, depois de bons resultados e um nulo contra o FC Porto numa exibição convincente. Cartaz chamativo para entrada em cena e uma procura de ingressos muito mais viva do que noutras ocasiões, havendo uma mobilização de mais de 2000 adeptos para Trás-os-Montes, num dos jogos, por norma, mais especiais para os apaniguados minhotos, gerando garantia de bom convívio e generoso repasto.

Há também uma longa história de amizades que fomentou forte aproximação entre as instituições nos anos 1980 e 1990, podendo aludir-se a um denso listado de jogadores que atuaram pelos dois clubes, em trânsito aberto nos dois sentidos. Podíamos falar de Carvalhal, Sérgio Abreu, António Borges, Serrinha, Kiki, Radi, Castanheira, João Pedro Sousa, Karoglan ou Riva. Neste encontro com imagens e afinidades de outro tempo, fomos bater à porta de Lino, responsável da Macron em Portugal. Antigo lateral-esquerdo, dono de história considerável no Braga - 106 jogos -, e outra ainda mais apreciável em Chaves - 235.

"Vai ser um jogo emocionante, com muita gente no estádio"

"Era uma ligação que começava pelas Direções e pelos afetos e identificação entre transmontanos e minhotos. Os melhores do Chaves iam parar a Braga. Também no sentido inverso. Eu queria mais e já mudei para um Braga que lutava pelo quarto lugar, eram outras ambições, que vieram a crescer muito mais", relata Lino, antecipando o duelo. "Para já, o Braga precisa de acelerar, vai ser um jogo emocionante e empolgante, com muita gente no estádio. O tempo ajuda, é perto, a gastronomia flaviense é ótima. O futebol é mais bonito pelos extras que envolve. Gosto muito dos dois clubes, mas o Chaves está particularmente no meu coração", justifica, desconstruindo a afronta flaviense na primeira volta, que esqueceu a amizade e infligiu o primeiro assalto aos três pontos na Pedreira.

"Será um jogo muito diferente. Na altura, o Braga criou muitas situações, desperdiçou e ficou intranquilo. Mas atenção ao Chaves, que belíssima época!", afirma Lino, pouco crente no acesso direto à Champions dos guerreiros. "Acho muito difícil o FC Porto deixar fugir, mas o Braga vai dar muita luta!"