Abel Ruiz titular no último teste da seleção sub-21 de Espanha

Avançado do Braga capitaneou a seleção de sub-21 da Espanha, contra a França, enquanto Víctor Gómez ficou no banco

Abel Ruiz, avançado do Braga, foi titular no empate (0-0) entre as seleções de Sub-21 da Espanha e da França, no último teste antes da fase final do Campeonato da Europa da categoria.

O avançado voltou a capitanear a seleção espanhola, tendo saído aos 63 minutos, enquanto Víctor Gómez, lateral-direito do Braga, ficou no banco.