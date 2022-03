Abel Ruiz: "Sou avançado e gosto de fazer golos, é o que me corre nas veia"

Declarações de Abel Ruiz após o Braga-Mónaco (2-0), partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O espanhol fez o primeiro golo

Voltar aos golos: "Já levava muito tempo sem marcar e marcar hoje, ante os nossos adeptos, é incrível. Sou avançado e gosto de fazer golos, é o que me corre nas veias e o que gosto de fazer. Voltar a marcar é importante para mim para aumentar a confiança e andar para a frente:"

Penálti falhado com Sheriff: "Faz parte do futebol, um dia podes falhar um penálti, noutro marcar um golo importante para a equipa. Ainda não está nada decidido. Temos um jogo no Mónaco, que vai ser muito difícil. Hoje foi difícil e competitivo. Temos de dar 100 por cento lá para passar a eliminatória."

Vantagem reflete o que se passou: "Sim. Fizemos um bom jogo. O Mónaco é uma grande equipa, com bons jogadores e é uma equipa muito competente. O 2-0 é justo."

