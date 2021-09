"Abel Ruiz? Se a evolução for a mesma, virá uma equipa da La Liga ou Premier League"

Abel Ruiz foi convocado pela primeira vez para a seleção de Espanha. Carlos Carvalhal não ficou surpreendido com a chamada do jogador do Braga.

Abel Ruiz atravessa um bom momento de forma e foi, nos últimos dias, chamado pela primeira vez à seleção principal de Espanha. A chamada do avançado do Braga por Luis Enrique não surpreende Carlos Carvalhal, que vê no jogador qualidade para vir a jogar na La Liga ou na Premier League.

Em entrevista à Marca, o treinador do Braga elogiou Ruiz. "A evolução dele foi muito importante durante este período. Era um jogador com as qualidades de jogo associativo da formação do Barcelona, mas, agora, é muito mais completo. É mais vertical, mais agressivo. A sua leitura e capacidade para entender o jogo é cada vez melhor, e já não se destaca só na hora de combinar", referindo, dizendo também que vê no jogador que orienta semelhanças com Raúl González.

A continuar assim, o futuro pode não passar por Braga... "Se a evolução do Abel for a mesma, e estou certo de que vai continuar a crescer, temos a noção de que, em janeiro, ou no máximo em junho, virá uma equipa da La Liga ou da Premier League para o contratar. É o mais natural e entra nas leis do futebol e do nosso clube. Entretanto, desfrutaremos ao lado dele", admitiu.