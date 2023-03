Abel Ruiz, Ricardo Horta e um clube no FIFA: "É um jogador incrível, entende o jogo como ninguém"

Declarações de Abel Ruiz numa entrevista à NEXT TV, canal de televisão online do Braga

A relação com Ricardo Horta: "O Ricardo é um jogador histórico do clube, já conhecia antes, quando ele estava no Málaga. Agora está diferente, é um jogador incrível, entende o jogo como ninguém, é muito fácil jogar com ele, tem um estilo muito parecido com o meu. Somos muito bons colegas e vou contar uma coisa que vocês não sabem: temos um clube no FIFA que jogámos cada um com um jogador e isto faz com que depois no campo mostremos o que fazemos na play-station muitos dias e depois saem nos jogos.

Como é que em tão pouco tempo criou uma amizade tão forte com o Iuri Medeiros: "O Iuri, para mim, já é um irmão. Há uma grande ligação entre as nossas famílias. As nossas mulheres dão-se bem e estamos em contacto quase todos os dias. É uma amizade muito boa que tenho com ele. Desfrutámos muito em todos os momentos em que estamos

Chamado de "Martelo" no balneário [pergunta de Iuri]: "Tenho um amigo que tem colegas em Itália que arranjam coisas de lá, roupa, sapatilhas, mochilas, a muito bom preço. E sou o único que faço esses contactos, passo os contactos aos meus amigos, mas eu não costumo usar, eles dizem que eu martelo, mas não isso, não é verdade. A qualidade da roupa é boa."

Sergio Gómez e Juan Miranda, por vídeo, peripécias no Mundial da Índia: "Vivi coisas muito boas com estes dois. Na seleção sempre fomos chamados os piratas, pelo que fazíamos fora do campo, mas dentro do campo resultava tudo bem"