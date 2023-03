Abel Ruiz, os hobbies e os cursos de música: "Tenho o nome DJ Bel..."

Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, numa entrevista à NEXT TV, canal de televisão online do emblema minhoto.

Questão mental é importante? Procura ajuda externa? "Eu trabalho desde há cinco anos, desde um ano antes de vir para cá, trabalho com um coach e continuo a trabalhar com ele, porque acho que é muito importante ele saber onde estás, olhar mais para lá do que é o futebol e o próprio jogo, tento fazer sempre. Olhar internamente, o que tenho por dentro, e ele ajuda-me e esse trabalho é importante."

O extra treino é o quê? Quais hobbies? "Fazemos várias coisas na equipa, em conjunto, jogar Call Of Duty, o FIFA, fazemos muitas coisas. Às vezes quando temos dois ou três dias de folga, às vezes jogamos padel, que gostamos muito disso. Tentamos fazer coisas em conjunto e no individual tendo comer bem, descansar bem. Tenho uma ajuda em casa, a minha mulher é fisioterapeuta e entende destas coisas. Ah, sim, como acho que alimentação é importante, contratei o chef dos nossos estágios, faz-nos bem, a alimentação é coisa básica no dia a dia de um desportista. Gosto muito de arroz de pato, na Espanha nunca vi, quando cheguei cá gostei muito quando comi pela primeira vez, nos dias de folga digo ao chef para fazer, é comida que gosto muito. Outras comidas também, como bacalhau à brás ou o cabrito. Mas acho que o arroz de pato é o meu preferido."

Jantar fora, passear, vida ativa, cidade Braga: "É difícil comparar com Barcelona, lá há muitos restaurantes e muita variedade de comida. Aqui encontrei restaurantes muito bons com muito boa comida de Portugal, lá não há. Muitas vezes, nós fazemos comidas juntando um grupo de oito ou nove jogadores, vamos a algum lugar em Vila Verde onde fazem um bom cabrito, faz-nos bem estes almoços. O Tiago Sá conhece Braga como uma palma da mão e ele é que trata de todos. O Tiago é um dos capitães e é uma pessoa incrível, ajuda-nos a todos e nisto ele é o craque da equipa."

Exibe no ecrã Abel Ruiz em modo 'DJ' numa mesa de mistura: "Esta é boa. Não sei, foi na época passada, em que não estudava nada e comecei a fazer cursos de DJ e música e gostei. Só com um curso de três meses consegui saber levar isto e gosto de fazer, aprendo dia a dia. Normalmente sou eu a pôr música no balneário, outros também o fazem às vezes. Tenho canal no Youtube com três vídeos, há muito tempo que não trato dos vídeos, mas tenho o nome DJ Bel. É um nome que coloquei, também por proposta de um dos meus primos, assim ficou. Gosto muito da música latina, do reggaeton, mas se queres ser DJ tens de meter um pouco de tudo e ter playlist de todo o tipo de música. Agora também tenho música portuguesa, porque muitas vezes quando Iuri e família vão lá a casa eles gostam de ouvir música portuguesa. Tenho muita música no telemóvel. Temos uma no balneário que é a nossa música emblemática, que é a do Quevedo com o Bizarrap, tão conhecida em todo o Mundo, dá-nos inspiração para entrar nos jogos."

Influência da Andreia (namorada): "É uma pessoa importante para mim, ajudou-me muito desde que cá cheguei, tanto ela como a família estão sempre perto de mim, agradeço-lhes tudo. Não sou um gajo fácil de levar. Ela é uma mulher muito trabalhadora, fez a carreira de fisioterapia, personal trainer, ela sabe o que tenho de fazer fora de campo e isso é muito bom. Quando chego a casa, muitas vezes ela trata de mim, essa experiência leva a que saiba o que tenho ou não de fazer."

Não gostas de desportos radicais, caminhadas montanha. Nas férias só querias ver tubarões: "Sim, para certo tipo de desportos sou um pouquinho cagado, não gosto. Mas fomos às Maldivas e no início tinha muito medo de fazer mergulho. No princípio não conseguia fazer, não me saía bem, comecei a fazer mais e mais vezes e acabei por gostar e já queria ver tubarões. E fiquei focado nisso, acabámos por não conseguir ver e de certeza que vou ter de lá voltar para ver tubarões."

O que ainda não fizeste e gostavas de fazer: "A vida empresarial. Tenho com estes dois amigos, o Sérgio Gómez e o Miranda, temos uma coisa na cabeça de fazer juntos, temos grupo no Whatsapp que se chama empresários. Desde pequenos que temos isso na cabeça. Junto com outro que não está aqui, o Mateu que joga no Dortmund, somos os 4 que temos o grupo e desde pequenos gostamos das empresas, de um sonho de um dia sermos empresários juntos, no futuro, quem sabe. Mas agora estamos, claro, focados no futebol."