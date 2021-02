Abel Ruiz: "O Braga quer tornar-se no primeiro clube do país e está a fazer por consegui-lo"

Avançado do emblema minhoto em declarações ao jornal AS.

Abel Ruiz, avançado do Braga, em entrevista ao jornal AS poucas horas antes do embate desta quarta-feira com o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal, falou do momento que atravessa ao serviço do emblema minhoto, bem como os objetivos que tem para a carreira e as metas do clube presidido por António Salvador.

"O avançado está [em campo] para marcar golos. Sou um avançado que também gosta de assistir e ajudar os companheiros, mas o avançado tem de fazer golos. Agora estou numa boa fase e espero mantê-la. [na época passada] Levava quatro ou cinco meses em que só tinha jogado dois ou três jogos. Um jogador jovem como eu precisa de minutos e aqui não os estava a ter", começou por dizer ao diário desportivo espanhol.

"As coisas mudaram. Estou a jogar com regularidade e isso faz-me muito feliz. Vim para aqui para desfrutar do futebol de elite e agora estou a consegui-lo. Quero fazer história em Braga. Confio nas minhas possibilidades e sei que, tendo minutos, vou fazer do Braga um clube grande", acrescentou, antes de falar então das metas do clube minhoto.

"Em Braga encontrei uma equipa que quer tornar-se no primeiro clube do país e está a fazer por consegui-lo. Estão a fazer bem as coisas. Passo a passo. O objetivo é jogar a Champions na próxima temporada", explicou, revelando por fim o objetivo que tem na carreira:

"Todos os avançados espanhóis querem ser o "9" de Espanha e eu persigo esse sonho desde que me estreei na seleção sub-16. É o meu objetivo", concluiu.