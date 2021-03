Abel Ruiz: o bis no Dragão, a expulsão de Borja e a missão de marcar golos

Declarações do avançado espanhol após a vitória do Braga no Dragão, nas meias-finais da Taça de Portugal.

Abel Ruiz brilou no Estádio do Dragão, com dois golos que ajudaram o Braga a vencer (3-2) o FC Porto e garantir a passagem à final da Taça de Portugal. "Penso que fizemos um grande jogo. Começámos bem com os três golos, mas as coisas ficaram um pouco complicadas depois da expulsão do Borja. Apesar disso, fizemos bem as coisas, estivemos muito bem na segunda parte e conseguimos a vitória", afirmou à TVI24.



"O meu trabalho é fazer golos, consegui ajudar a equipa e isso é o mais importante. Estamos a trabalhar no dia a dia, pensamos jogo a jogo e é isso que temos na cabeça. É assim que vamos continuar", garantiu.