Abel Ruiz nomeado para jogador da semana da Liga Europa

Abel Ruiz, avançado do Braga

Avançado marcou o golo do Braga no empate com o Mónaco, 1-1, em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Abel Ruiz, avançado do Braga, está nomeado para jogador da semana da Liga Europa.

O internacional espanhol marcou esta quinta-feira o golo que valeu o empate ao Braga frente ao Lyon (1-1), em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa que apurou o emblema minhoto para os quartos de final, depois do triunfo 2-0 em Portugal, na primeira mão.

O avançado de 22 anos luta pela distinção com Merih Demiral, da Atalanta, Pedri, do Barcelona e Soucek, do West Ham.

O Braga espera agora juntamente com Leipzig, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lyon, Barcelona, Atalanta e West Ham pelo sorteio dos quartos de final da Liga Europa, que irá realizar-se já amanhã, sexta-feira.