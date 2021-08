Abel Ruiz, avançado do Braga

Avançado fez a assistência para o golo decisivo de Ricardo Horta em Moreira de Cónegos.

Como titular ou suplente utilizado, Abel Ruiz deixa cada vez mais a sua marca no ataque do Braga, tendo sido chamado por Luis Enrique para os próximos jogos da principal seleção espanhola.

Em Moreira de Cónegos, num jogo em que o Braga teve de arregaçar mangas para superar uma inesperada igualdade no marcador, saltou do banco na segunda parte e, para não variar, revelou-se preponderante, abrindo caminho e fazendo o passe para o golo decisivo de Ricardo Horta, já ao cair do pano.