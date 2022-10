Abel Ruiz: "Não estamos num bom momento, temos essa noção"

Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, na antevisão ao jogo com o Saint-Gilloise, da Liga Europa, marcado para as 17h45 de quinta-feira.

Missão: "A equipa está muito confiante, com muita ambição e muita vontade de conseguir amanhã [quinta-feira] um grande resultado na Bélgica. Queremos levar uma vitória para Braga. Seria muito importante".

Momento: "Não estamos num bom momento, temos essa noção. A equipa estava confiante, vínhamos de nove grandes jogos e mantemos essa confiança. Temos um grupo incrível, com muitos bons jogadores. Vamos tentar demonstrar isso em campo, vamos mostrar a nossa raça. Sabemos que temos pela frente um jogo muito difícil, tivemos essa noção quando defrontámos em Braga o Saint-Gilloise. É uma equipa que acredita até ao final. Teremos de jogar muito concentrados até ao fim, tentando vencer o jogo".

Eficácia: "Por vezes acontece, a bola não entra. Fizemos 30 remates no último jogo e, por isso, acreditamos que as bolas vão acabar por entrar. Esperamos que isso aconteça já amanhã, com muitos golos. Se fizermos tantos remates como somámos no último jogo, dificilmente não venceremos".