Abel Ruiz na montra agrada à SAD do Braga

lano é vender o ponta-de-lança já nesta janela de mercado e a capacidade goleadora revelada nos sub-21 espanhóis serve de chamariz

A reconstrução do plantel do Braga para atacar a época 2022/23 inclui a venda de Abel Ruiz. Esse é um dos pontos do plano traçado pela SAD arsenalista para a reabertura do mercado de transferências, estando disposta a analisar propostas para a saída do ponta-de-lança, duas épocas e meia depois de este ter chegado ao Minho.

Os agentes do internacional espanhol já estão a par das intenções do Braga e pesquisam o mercado em busca de pretendentes. A capacidade goleadora demonstrada ao serviço da seleção de sub-21 funciona como cartão de visita.