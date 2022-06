Abel Ruiz marca na goleada dos sub-21 da Espanha sobre a Irlanda do Norte

Abel Ruiz festeja golo apontado aos sub-21 da Irlanda do Norte

Avançado do Braga abriu o marcador aos 22 minutos

A seleção sub-21 da Espanha goleou esta sexta-feira por 6-0 a congénere da Irlanda do Norte, com Abel Ruiz a ter sido o autor do primeiro golo da partida da nona jornada da qualificação para o Europeu da categoria.

O avançado do Braga desbloqueou o marcador aos 22 minutos, antes de ter sido substituído ao intervalo, sendo que os restantes golos espanhóis surgiram no decorrer da segunda parte, por intermédio de Bryan Gil (bis), Juan Miranda, Rodrigo Riquelme e Víctor Gómez.

Os sub-21 da Espanha já garantiram o apuramento para o Europeu de 2023, que será disputado na Geórgia e na Roménia, e vão disputar a última jornada da fase de qualificação na terça-feira, ao receberem Malta.