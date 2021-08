Abel Ruiz integrado na seleção espanhola: "Foi uma surpresa total"

Avançado do Braga foi chamado para os próximos compromissos de apuramento para o Mundial.

Abel Ruiz juntou-se esta segunda-feira aos trabalhos da seleção espanhola. O avançado do Braga falou aos meios de comunicação da federação e abordou a chamada de Luis Enrique.

"Foi uma surpresa total. Estava no treino e foi uma grande alegria. Estou muito agradecido ao selecionador e corpo técnico pela oportunidade", disse o jogador.

Formado no Barcelona, o avançado está a cumprir a sua terceira temporada no Braga

A Espanha, que lidera o Grupo B de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo com sete pontos, joga no dia 2 de setembro na Suécia, recebe no dia 5 a Geórgia e desloca-se ao Kosovo no dia 8.