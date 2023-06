Abel Ruiz: "Há uma enorme aposta, creio que se vai falar imenso do Braga"

Abel Ruiz, avançado do Braga

Declarações de Abel Ruiz ao jornal espanhol Marca

Abel Ruiz foi entrevistado pela Marca relativamente ao Europeu sub-21 onde aparece como uma das referências da Espanha. O avançado espanhol também acabou por falar de Braga e da experiência que vive há alguns anos na cidade dos arcebispos.

"Estou muito bem numa cidade tranquila e num clube maravilhoso, uma autêntica família. Desde o primeiro momento que me sinto da casa e a equipa está a crescer muitíssimo. É algo continuado, há uma enorme aposta no futebol e creio que se vai falar imenso do Braga. Vamos ter essa pré-eliminatória da Champions, será importante passá-la e fazer algo histórico", atirou.

"Espero poder ajudar o meu clube, da mesma forma que me tem ajudado. Foi o Braga que me fez sair do Barcelona e ajudou-me a crescer profissionalmente", acrescentou Abel Ruiz, lamentando a falta de um troféu a coroar a última temporada.

esperávamos ganhar. De qualquer modo estamos orgulhosos do que foi feito, um terceiro lugar não é fácil. No início da época o pódio foi a nossa mira, bem como chegar a finais. Agora sobra a missão final desse terceiro lugar, que é chegar à Champions", garantiu.