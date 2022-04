Abel Ruiz foi herói frente ao Rangers: "Estou muito feliz no Braga, é um clube incrível"

Abel Ruiz, avançado espanhol do Braga

Declarações à SportTV de Abel Ruiz, autor do golo frente ao Rangers (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A vitória: "Acho que fizemos um grande jogo. Fiz o golo, mas toda a equipa fez um grande trabalho contra um adversário muito físico e bom. Fizemos um jogo completo."

Resultado ao intervalo: "Podíamos ter ido para intervalo com mais um golo. Estes jogos difíceis, o Rangers defende muito bem. 1-0 não é muito e lá será um jogo muito difícil."

Estratégia do Rangers: "Eles pensam no jogo deles e nós no nosso. A nossa vontade é ganhar todos os jogos e queremos ir lá [à Escócia] fazer um bom jogo e ganhar."

Bom momento: "Estou muito feliz no Braga, é um clube incrível, uma cidade muito boa. Quero continuar assim e parabéns à equipa, porque todos fizemos um grande jogo."