Abel Ruiz está na lista de clube espanhol e Braga não fecha porta à saída

Rendimento na Liga Europa, presença assídua nos sub-21 e uma chamada à seleção principal de Espanha fazem com que o jogador bracarense tenha mercado. O Braga não fecha a porta à saída.

Abel Ruiz é um dos jogadores que está referenciado pelo Valência, de Espanha, como possível alvo para a próxima janela de transferências. O ponta-de-lança, 22 anos, não está a fazer uma época brilhante no Braga e nem sempre é primeira opção para Carlos Carvalhal, mas tem características que agradam ao clube espanhol.

O Braga não fecha a porta a um possível negócio e pretende realizar um bom encaixe financeiro, tanto mais que o internacional espanhol, oriundo do Barcelona, figura como a contratação mais cara de sempre dos minhotos, tendo custado oito milhões de euros (a quantia começou a ser paga em julho de 2020 e prolonga-se até 2025).

Natural de Almussafes, arredores de Valência, Abel Ruiz começou precisamente a jogar no emblema che, tendo percorrido entre os seis e os 12 anos várias etapas dos escalões de formação, saindo depois para o Barcelona. No Mestalla nunca perderam de vista o percurso do jogador e, na última janela de transferências de inverno, o Valência chegou a propor ao Braga um negócio por empréstimo, modalidade que o Levante, da mesma cidade, também tentou.

Salvador rejeitou os dois cenários e só se mostrou disposto a negociar a venda do ponta-de-lança, o que inviabilizou a saída do camisola 9. Agora, depois de ter realizado uma boa Liga Europa, com três golos (dois ao Mónaco e um ao Rangers), o Valência volta a olhar para Abel Ruiz, vendo-o como um jogador com potencial e capaz de confirmar no Mestalla todo o talento que lhe auguram desde muito novo.

A chamada recente à seleção principal de Espanha e a presença assídua nos sub-21 fazem também com que o jogador bracarense tenha mercado no campeonato vizinho e que seja seguido igualmente por emblemas italianos.

O contrato de Ruiz com o Braga é válido até junho de 2025 e tem uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros, da mesma forma que o Barcelona pode recomprar o atleta por uma quantia ligeiramente inferior.

Tendência para os jogos grandes

Os 11 golos marcados na última temporada, assumindo-se como principal goleador na Taça de Portugal, abriram o apetite para a campanha atual e Abel Ruiz até colocou a fasquia nos 20 remates certeiros, mas a verdade é que, com cinco finalizações, está longe da projeção. Não sendo um 9 puro, Ruiz sai muitas vezes da área para criar jogo, fazer combinações ou assistências, como se viu recentemente com o FC Porto. Esta época, Carvalhal colocou quase sempre o espanhol nos jogos grandes, fazendo depois entrar Vitinha para o assalto final.