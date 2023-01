Abel Ruiz embalado para a melhor época: "Imagem em Espanha? É a realidade e é injusto"

Ponta-de-lança está de pedra e cal no onze e já tem os mesmos golos da última temporada. Em 2022 ninguém fez mais jogos do que ele.

Abel Ruiz nem precisou de meia época para igualar os números da temporada anterior. Com o golo apontado ao Benfica na última jornada, o ponta-de-lança igualou os cinco remates certeiros obtidos em 2021/22, pelo que tem caminho aberto para estabelecer um novo máximo de finalizações com a camisola bracarense. A época 2020/21, na qual apontou 11 golos, funciona como barómetro para o internacional espanhol, de 22 anos.

Espanhol começou por ser suplente de Banza, mas aos poucos ganhou espaço para se fixar na frente de ataque de Artur Jorge, tendo brilhado de forma intensa no jogo com o Benfica: um golo e uma assistência.

Na construção do plantel para esta época, a SAD arsenalista chegou a colocar Abel Ruiz no mercado, mas não obteve eco satisfatório e, face à contratação de Simon Banza, o jogador espanhol começou por ser suplente, respondendo nessa condição com dois golos e duas assistências durante o mês de agosto.

Depois, à medida que Banza foi perdendo influência, o camisola nove cimentou um lugar na frente de ataque, sendo, nesta altura, o único elemento do plantel com presenças em todos os jogos do Braga nesta temporada (26). De resto, o ex-Barcelona tem até outro dado curioso em relação a números: no ano de 2022 foi o atleta que realizou mais jogos pelos bracarenses (49), tendo falhado apenas... um.

Mesmo que nem sempre marque golos, a maneira como Abel Ruiz trabalha e abre espaços na frente de ataque do Braga garante-lhe uma presença assídua no onze de Artur Jorge, tendo resistido também à mudança tática operada pelo treinador no último desafio, com a passagem do 4x4x2 para o 4x2x3x1. A importância do jogador espanhol na manobra ofensiva dos arsenalistas pode também ser medida pelas assistências. Esta época, o ponta-de-lança já vai em quatro, a última delas feita no duelo com o Benfica, pelo que ultrapassou os registos das duas últimas temporadas (três ofertas para golo em cada).

A partida com os benfiquistas serviu ainda para Abel Ruiz bater um recorde, o de ter marcado o golo mais rápido na carreira, logo aos dois minutos, batendo o registo da última época, quando marcou ao Mónaco, na Liga Europa, aos três.

Porta aberta para a seleção

A substituição de Luis Enrique por Luis de la Fuente no comando da seleção de Espanha é um dado animador para Abel Ruiz. O ponta-de-lança do Braga sempre fez parte das escolhas do antigo selecionador dos sub-21 espanhóis, pelo que, caso mantenha o rendimento com a camisola minhota, poderá entrar nas opções para La Roja na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, como assinala, aqui ao lado, Manu Sainz, jornalista do jornal AS.

Três questões a Manu Sainz, jornalista do jornal AS, de Espanha

1 - A escolha de Luis de la Fuente para selecionador pode resultar em chamadas frequentes de Abel Ruiz à seleção de Espanha?

-Abel Ruiz vai ser um jogador importante para Luis de la Fuente, que gosta muito dele e o conhece muito bem das seleções inferiores. Espanha não tem um goleador de referência nesta altura e, nesse sentido, Abel Ruiz pode ser uma das novidades para os jogos de qualificação em março. Ele entende bem o jogo de Espanha, de posse de bola, de combinações e de procura de espaços. E, além disso, tem golo, o que é muito importante.

2 - Qual é a imagem de Abel Ruiz que chega a Espanha?

-Seria uma imagem diferente caso jogasse no FC Porto, Sporting ou Benfica ou se disputasse a Premier League, por exemplo. Jogar no Braga não tem esse impacto mediático e, por isso, digo que Espanha não está a ser muito justa com ele. Quando Abel Ruiz marca golos, nós sabemos, mas se ele não marcar e fizer na mesma um grande jogo, isso passa-nos ao lado. É a realidade e é injusto.

3 - Há mercado em Espanha para ele?

-Sim, o Abel Ruiz tem seguramente mercado em Espanha, porque há carência de goleadores. Não digo Real Madrid ou Barcelona, mas clubes como Valência, Sevilha ou o Atlético Madrid podem ser opções. O problema é também o preço, dado que não há muito dinheiro nesta altura. Seja como for, o Abel Ruiz tem qualidade para jogar num bom clube em Espanha e, mais tarde ou mais cedo, vai regressar ao país.