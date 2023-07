Abel Ruiz e Víctor Gómez de volta ao Braga: "Principal objetivo é estar na fase de grupos da Champions"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado e lateral-direito começaram este domingo a treinar sob as ordens de Artur Jorge depois de terem participado no Europeu de sub-21, onde a Espanha perdeu na final contra a Inglaterra.

Abel Ruiz e Víctor Gómez regressaram, este domingo, ao trabalhos da equipa do Braga no estágio de pré-temporada, que decorre no Algarve.

Os jogadores espanhóis, que estão de volta após o percurso ao serviço da seleção de sub-21 de Espanha no Campeonato Europeu - perdeu, na final, com a Inglaterra, por 1-0 -, falaram sobre o primeiro treino com a equipa e apontaram os objetivos que o Braga pretende alcançar esta temporada.

Abel Ruiz

Regresso: "Estou muito feliz por estar de volta ao trabalho com a equipa. Já tinha saudades de estar aqui e estou com muita vontade de encarar mais uma temporada, numa altura em que falta apenas uma semana e meia para o primeiro jogo".

Quarta temporada no clube: "Desde o primeiro momento que cheguei aqui que sou feliz. Temos uma equipa muito boa. Ao longo dos últimos anos temos tido grupos excelentes, mantemos muitos jogadores do plantel e este ano também estamos a formar uma grande equipa porque temos grandes objetivos para cumprir".

Metas a atingir: "O principal objetivo é estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. O ano passado fizemos uma grande época, ficámos em terceiro lugar no campeonato e este ano queremos estar na fase de grupos da competição europeia".

Victor Gómez

Trabalho: "A equipa já leva três semanas de treino e já está numa forma física muito boa. O Abel e eu apenas parámos duas semanas e creio que também regressámos numa boa forma física. Temos de tentar adaptarmo-nos às ideias da equipa, do treinador e continuar a trabalhar".

Reforços: "Creio que sempre que chegam novos jogadores é algo positivo para a equipa, sobretudo se chegam para acrescentar e dar o máximo possível nas suas posições. Temos de continuar a treinar, tentar melhorar o que fizemos o ano passado e, sobretudo, os reforços que chegaram ou que ainda possam chegar, que venham para ajudar e acrescentar".

Foco: "O objetivo principal da equipa é entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois disso vamos ver, mas o objetivo principal desta pré-temporada é estar preparado para alcançar a fase de grupos".