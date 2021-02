Abel Ruiz e o momento do Braga: "É a raça guerreira. Estamos onde queremos estar"

Autor do segundo golo da vitória do Braga (1-2) com o Nacional, o avançado Abel Ruiz exaltou raça da equipa minhota no triunfo conquistado fora de casa.

Análise do jogo: "Entramos muito bem no jogo. Fizemos uma grande primeira parte, começámos com dois golos muito cedo. Podíamos ter feito na primeira parte dois golos mais, mas na segunda tivemos que sofrer um pouco nos últimos minutos. Mas é a raça guerreira, é a raça que temos e estamos onde queremos estar".

Sufoco do Nacional: "Estávamos confiantes. Mas há momentos do jogo que temos que sofrer. Nos últimos minutos soubemos passar por isso e conseguimos a vitória".

Olhar para o primeiro lugar: "Só pensamos jogo a jogo. O próximo jogo no Dragão [na Taça de Portugal] é o mais importante".