Abel Ruiz e Mario González em alerta permanente

Mario González entrou no último quarto de hora da partida com o Vitória de Guimarães

Alternância da titularidade entre os espanhóis permite antecipar que Mario González vai jogar de início em Paços de Ferreira e que Abel Ruiz ficará com o lugar no jogo com o Estrela Vermelha.

A titularidade alternada entre Abel Ruiz e Mario González na frente de ataque do Braga obedece a um plano elaborado por Carlos Carvalhal, que pretende fomentar uma luta positiva entre os dois pontas de lança espanhóis e, ao mesmo tempo, gerir a condição física de ambos. O objetivo é ter os dois permanentemente em estado de alerta, disponíveis e em busca da titularidade.