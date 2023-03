Abel Ruiz e a chegada ao Braga: "Foi tudo um bocadinho uma surpresa, estava no Barcelona B"

Declarações de Abel Ruiz numa entrevista à NEXT TV, canal de televisão online do Braga

A opção pelo Braga: ""Foi tudo um bocadinho uma surpresa. Eu estava no Barcelona B e tinha treinado durante toda a época com a equipa principal, mas não tinha tido oportunidade de ser convocado. Com os meus representantes e com a minha família decidimos que se surgisse uma boa oportunidade aquele era um bom momento para sair e nos últimos três ou quatro dias [mercado de inverno de 2020] apareceu o Braga. Já me tinham falado que ia estar no mercado de verão, mas eu não estava confortável no Barcelona e eles anteciparam a jogada".

Os concorrentes de Braga: "Na altura, tinha clubes de França, Itália. Mas o Braga apresentou uma proposta muito boa, sobretudo nos três ou quatro dias de mercado, e o que eu procurava era jogar. E a verdade é que quando cheguei já joguei aquele jogo da Liga Europa contra o Rangers. Foi uma boa decisão que eu tomei e estou muito feliz por estar aqui.

Se tivesse chegado um bocadinho mais cedo teria conquistado a Taça da Liga: "Foi pouco tempo antes. Na primeira semana aqui no Braga vi o jogo contra o Sporting, ganhámos 1-0, com um golo do Trincão. Esse foi o primeiro jogo que vi no nosso estádio."

Chegar no mercado de inverno é diferente do que chegar na pré-época: "Sim, foi fácil. Era um grupo de amigos, uma família. Desde o momento em que eu cheguei sempre falei que vi que o Braga era uma família. Tanto no clube como na cidade, a adaptação foi rápida. O grupo é impecável e desde o primeiro momento que digo isto: o êxito do Braga, nestes últimos anos, é a família que temos no balneário."

A melhor opção: "Sim, sim. Tudo o que consegui no Braga foi muito bom. Sou muito feliz desde o primeiro dia que cheguei aqui e conseguimos coisas muito boas, a conquista da Taça de Portugal, por exemplo, foi incrível, e esperamos ter muitas coisas para conquistar."