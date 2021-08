Abel Ruiz diz que o Braga fez grande jogo com o Sporting e aponta derrota "por detalhes"

Abel Ruiz, avançado do Braga

Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, após a derrota diante do Sporting (1-2), no Estádio Municipal de Braga, a contar para a 2.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Acho que fizemos um grande jogo, contra uma grande equipa como é o Sporting, mas perdemos por detalhes. Sofremos um no fim da primeira parte e outro no início da segunda; isso matou-nos. Tentámos reagir, mas não conseguimos levar pontos e dar uma alegria aos nossos adeptos. Mas ainda falta muito campeonato".

Golo fim da primeira parte injusto: "Sim. Estava um jogo dividido e tivemos boas oportunidades pelo Fábio [Martins] e o Lucas [Piazón]. Foi um jogo dividido e o golo antes do descanso matou-nos. Tentámos reagir, ficámos pelo 2-1. Queríamos dar uma alegria aos adeptos, porque é bom que estejam de volta, mas tentaremos dar essa alegria no próximo jogo".

Objetivos: "Jogamos a cada jogo a cem por cento, seja quem for o rival. Este jogo era importante, mas o próximo é agora o mais importante, por ser o próximo. Pensamos jogo a jogo e em tentar conquistar os três pontos".