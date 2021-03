Abel Ruiz de volta à seleção sub-21 de Espanha

O bom momento do ponta de lança coloca-o como figura de proa para a fase de grupos do Europeu da categoria.

O plano de Abel Ruiz para chegar à seleção de Espanha a médio prazo está em marcha e o ponta de lança prepara-se para subir mais um degrau rumo ao objetivo. O goleador do Braga vai ser chamado à seleção de sub-21 da Roja para a realização de três jogos na fase de grupos do Europeu da categoria, naquele que é um regresso à equipa secundária espanhola dois anos depois da última chamada.

A convocatória do selecionador Luis de la Fuente só será oficial no dia 15, mas O JOGO sabe que já houve diligências e conversas dos responsáveis espanhóis junto de Abel Ruiz. O ponta de lança vai, assim, ser opção para os jogos com a Eslovénia (dia 24), Itália (dia 27) e República Checa (dia 30), relativos ao Grupo B.

O regresso de Ruiz à seleção de sub-21 de Espanha (soma três internacionalizações) é a consequência do bom momento do jogador com a camisola do Braga, numa época em que já soma dez golos, mesmo que só tenha começado a jogar com mais regularidade depois da saída de Paulinho para o Sporting, em janeiro.

A marcar há três jogos consecutivos, o espanhol já é o segundo melhor finalizador da equipa, atrás de Ricardo Horta, e com os mesmos números de Paulinho. Oito dos dez golos foram obtidos este ano

A afirmação do espanhol como principal referência ofensiva da equipa de Carlos Carvalhal ganhou força com o bis ao FC Porto na Taça de Portugal e também pelo facto de ter marcado nas duas últimas jornadas do campeonato, ao Nacional e ao Vitória de Guimarães; no dérbi minhoto de anteontem, que a equipa venceu, por 3-0, também fez uma assistência. Aliás, oito dos dez golos do ponta de lança foram obtidos este ano, uma cadência voraz que lhe permite ser já o segundo melhor finalizador do Braga, atrás de Ricardo Horta, que soma 12 remates certeiros. Ruiz tem o mesmo número de golos de Paulinho.

Na Taça de Portugal, e ainda com a final para disputar com o Benfica, o camisola 9 lidera a lista de melhores marcadores, com sete golos, e apenas poderá ser destronado por adversários longe da liderança: Seferovic contabiliza quatro remates certeiros e Darwin Núñez três.