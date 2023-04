Perda de bola do Chaves, que ficou a pedir falta, cruzamento de Gómez e finalização do avançado espanhol, que faturou de calcanhar. 2-1 para a formação minhota no encontro da ronda 26.

