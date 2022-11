Abel Ruiz convocado pela seleção espanhola de sub-21

O avançado do Braga entrou na convocatória do selecionador Luis de la Fuente para um particular com a congénere do Japão.

Abel Ruiz foi convocado pela seleção espanhola de sub-21, com vista a um jogo particular com a congénere do Japão, no dia 18 de novembro.

O avançado do Braga soma três golos e duas assistências em 20 jogos disputados esta temporada e é um nome habitual nas escolhas do selecionador Luis de la Fuente.

A seleção de sub-21 espanhola defronta o Japão no dia 18 de novembro, em Sevilha, dois dias antes do arranque do Mundial de 2022.