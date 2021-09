Abel Ruiz cede lugar a Mario González

Se tudo correr como previsto, Ruiz só voltará a estar disponível após a paragem do campeonato, marcada para depois da oitava jornada, podendo regressar no dia 21 de outubro, na deslocação do Braga à Bulgária, para defrontar o Ludogorets.

A reavaliação da lesão sofrida por Abel Ruiz no jogo com o Tondela não trouxe boas notícias a Carlos Carvalhal. O ponta de lança espanhol tem uma contusão no joelho esquerdo, com envolvimento do ligamento colateral externo, e precisa de uma paragem de duas semanas, no mínimo, antes de receber luz verde para voltar aos relvados.

Desta forma, Abel Ruiz não é opção para os jogos com o Santa Clara, no domingo, Midtjylland, no dia 30, para a Liga Europa, e também Boavista, no dia 3 de outubro. Quem pode aproveitar a paragem do camisola 9 arsenalista é Mario González, que até aqui tem alternado a titularidade no eixo ofensivo com o compatriota.

Se tudo correr como previsto, Abel Ruiz só voltará a estar disponível após a paragem do campeonato, marcada para depois da oitava jornada (duelo com o Boavista), podendo regressar no dia 21 de outubro, na deslocação do Braga à Bulgária, para defrontar o Ludogorets, a contar para a terceira jornada do Grupo F da Liga Europa. Além de Mario González, também Vítor Oliveira, o terceiro ponta de lança do plantel, poderá ter mais espaço para ser utilizado.