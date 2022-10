Abel Ruiz avança para o tira-teimas contra os belgas

Abel Ruiz deve ser uma das mexidas no jogo de quinta-feira, contra o Saint-Gilloise, que pode servir para o Braga desempatar os duelos com equipas belgas. Para já, soma uma vitória, uma derrota e quatro empates

Abel Ruiz deve regressar à titularidade já no encontro de quinta-feira, frente ao Saint-Gilloise, a contar para a terceira jornada do Grupo D da Liga Europa. Depois de vencer o Malmo (2-0) e o Union Berlin (1-0), o Braga procura manter-se 100 por cento vitorioso numa competição em que continua a ser a única equipa que ainda não sofreu golos.

Digerida a goleada (4-1) com o FC Porto, no Dragão, Artur Jorge deve fazer algumas mexidas na equipa, numa lógica de rotatividade, até porque domingo há jogo com o Chaves, a contar para o campeonato. Nessa perspetiva, o regresso de Abel Ruiz à titularidade apresenta-se como credível, faltando saber quem irá acompanhá-lo no ataque. Vitinha ou Simon Banza foram titulares no Dragão, mas o francês saiu ao intervalo. Curiosamente, das duas únicas vezes em que alinhou de início na presente temporada, contra o Malmo e o Vizela, o atacante espanhol teve sempre um companheiro diferente no ataque, o que não deixa de ser sinal de que o treinador do Braga entende que é compatível com qualquer um deles.

Abel Ruiz apresenta-se como uma séria ameaça ao Saint-Gilloise, equipa que também soma seis pontos nestas duas primeiras jornadas. O jogo constitui, portanto, uma oportunidade clara saber se alguém vai isolar-se na liderança, mas também é um verdadeiro tira-teimas que pode desempatar as contas do Braga com clubes belgas. Nos seis jogos contra equipas daquele país, os arsenalistas venceram um (Standard Liège), perderam outro (Club Brugge) e registaram-se quatro empates.

O único triunfo contra equipas belgas aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2009, a contar para a primeira mão da terceira eliminatória da Taça UEFA. (Rentería, André Leone e Luís Aguiar) marcaram os golos frente a um adversário treinado por Laszlo Boloni (ex-Sporting) e que tinha na ficha de jogo alguns jogadores que passaram pelo futebol português como são os casos de Bolat, Mangala e Defour (FC Porto), Onyewu (Sporting) e Witsel e Carcela (Benfica).

Victor Gómez "ameaça" Fabiano

O regresso de Victor Gómez à competição foi um dos poucos aspetos positivos a retirar pelos responsáveis do Braga da goleada (4-1) sofrida no Dragão. O lateral-direito não jogava há praticamente dois meses e deu sinais de estar totalmente recuperado da lesão muscular que sofreu com o Sporting, em Braga, no dia 7 de agosto. Foi até dele o cruzamento que resultou no autogolo de Pepe. De voltas às opções, o defesa espanhol ameaça agora a titularidade e Fabiano já para o encontro de quinta-feira, frente ao St. Gilloise.