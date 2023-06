Abel Ruiz assiste pelos Sub-21 de Espanha contra o México. Veja o lance

Avançado do Braga foi titular e esteve no golo do empate dos espanhóis, apontado por Aimar.

A seleção de Sub-21 de Espanha disputou um encontro amigável com o México e o avançado Abel Ruiz, do Braga, esteve em plano de evidência.

Abel Ruiz foi titular e fez a assistência para o empate (1-1) de Aimar Oroz, aos 18'.

Ao intervalo o avançado foi substituído e entrou, precisamente ao intervalo, outro bracarense, Victor Gómez. A partida terminou 1-1.

Aimar Oroz aprovecha una gran asistencia de Abel Ruiz para poner las tablas en el marcador.



- | 1-1 | 18'



@teledeporte#U21EURO | #APorElSexto pic.twitter.com/kBf4skOVhk - Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 13, 2023