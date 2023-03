Abel Ruiz, as chegadas "no limite" e a braçadeira de capitão: "O problema é esse..."

Abel Ruiz, avançado do Braga

Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, numa entrevista à NEXT TV, canal de televisão online do emblema minhoto.

Duas vezes chamado à seleção principal, o que sentiu: "Foi experiência incrível, ter oportunidade de estar com os melhores jogadores de Espanha, representar o meu país que é o que sempre fiz desde sub-16, foi um sonho que cumpri e espero estar lá mais vezes. Sempre defendi a seleção com todo o meu coração e quero continuar a fazer isso."

Vídeo de um jogo passado da seleção no ecrã: "Foi 5-0, tive duas oportunidades ou três mas não marquei, mas senti-me confortável e fizemos um grande jogo... Uma vitória muito boa."

Víctor Gómez diz que és dos últimos a chegar ao balneário: "Sim, é verdade. Tenho uma fama, não sei se boa ou má, de chegar no limite da hora. Quando era mais miúdo chegava às vezes tarde, sim, mas com passar dos anos passei a chegar no limite, que é diferente de chegar tarde. Sim, sou dos últimos, mas também sou dos últimos a sair e isso ninguém vê."

Ele também disse que mesmo que chegues a atrasado na seleção, não pagas multa por seres capitão: "Isto não era só comigo, era com todos. Sendo capitão, tomava decisão das multas, se não era para mim não era para ninguém. Nunca cobrei multa a ninguém. Não era uma boa coisa, tentava a ser justo para todos."

Troféus com braçadeira de capitão: "Sim, campeonato Europa sub-17 e sub-19. Sensações únicas e tenho de dizer obrigado a todos os colegas que tornaram isto possível, pois com ajuda de todos foi possível. Campeonato Europa exige muito de todos, os que jogam mais e os que jogam menos foram importantes."

É possível fazer isso no Braga, braçadeira de capitão no Braga? Ricardo Horta é o capitão: "Sim, problema é esse. (risos) Temos um capitão que anda cá há muitos anos, é história do clube, mas claro que se algum dia o momento chegar será incrível, poder usar a braçadeira de um clube como o Braga, que apostou em mim desde o primeiro momento e estou muito feliz aqui."

Referências no futebol: "Sempre falei que gostava muito do David Villa, quando estava no ativo, e sempre vi os seus movimentos como bons para eu fazer também. Agora gosto muito do Benzema e Lewandowski, avançados que são muito completos e têm muitas coisas boas para lá dos golos que fazem, que é o que também tento fazer, não apenas converter jogadas em golo, mas ajudar também com assistências e movimentos que possam ser importantes para a equipa."

Algo extra que fez de Villa referência: "Quando estive no Valência ele estava lá, quando cheguei ao Barcelona, fui recebido pelo Tito Vilanova e na segunda vez que fui lá fui recebido pelo David Villa e lembro-me de o cumprimentar. Agora é um dos meus representantes e ajuda-me muito no dia a dia, tem a experiência de toda a carreira e estou sempre em contacto com ele."

Villa é o melhor marcador da Seleção: "Sim, uns 60 e tal golos, creio. Falámos já disso, ele diz que eu sou dos únicos que pode chegar a essa marca, ele diz sempre que confia mim. Ainda há o Morata, que é um jogador incrível e faz muitos golos e é uma referência da Seleção. Mas é isso, acho que a relação que tenho com o David dá-me muitas coisas positivas, ele já veio a Braga estar comigo, ver um pouco do que eu posso melhorar, ele ajuda-me muito no dia a dia e agradeço-lhe."