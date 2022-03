Abel Ruiz abriu o marcador do Braga-Mónaco aos três minutos de jogo. Veja o golo

Minuto 3: 1-0. Abel Ruiz, apenas com Nubel pela frente, coloca a bola no fundo das redes. O golo surge na ressaca de um pontapé de canto em que o avançado espanhol já havia cabeceado com muito perigo.

Leia também Portugueses Espanhóis revelam negócio "escondido" de Luís Figo Para além de ser conselheiro da UEFA, Luís Figo detém um negócio de exploração de minérios em África, revela esta quarta-feira o jornal espanhol Mundo Deportivo