Abel Ruiz: "A estreia foi diferente, esta é uma chamada de Luis Enrique..."

Avançado do Braga cumpriu a segunda internacionalização pela seleção de Espanha

Melhor do que estrear-se pela Seleção espanhola, só mesmo jogar pela segunda vez com La Roja. Abel Ruiz voltou a atuar por uma das mais fortes seleções da Europa e, no final, reagiu com felicidade.

"Muito feliz. A estreia foi diferente, esta é uma chamada de Luis Enrique e estou muito feliz por ter tocado. Tenho sido atacante toda a minha vida e estou habituado, considero-me muito completo e tenho muito mais do que apenas objetivos, gosto de fazer outras coisas.», afirmou, antes de abordar a partida e o futuro próximo de La Roja.

"Sabíamos que a Geórgia era muito dura, que ia ser difícil. Conseguimos uma boa vitória. Depois de um grande jogo como o de hoje, só pensamos em ganhar o próximo. Não dependemos de nós próprios, mas estamos confiantes nas nossas hipóteses", concluiu, no final do Espanha 4-0 Geórgia.

Recorde-se que a primeira internacionalização de Ruiz veio num contexto muito específico. Diante da Lituânia, a Seleção de Espanha até foi comandada pelo selecionador sub-21 De La Fuente, não tendo participado qualquer jogador da equipa principal devido ao surto de covid-19.