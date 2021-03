Abel Ferreira recorda estreia no banco do Braga e revela premonição de Salvador

Treinador do Palmeiras orientou a equipa sénior arsenalista pela primeira vez na época 2016/17 ao render José Peseiro e evidenciou estima pelo presidente do clube

A gozar de muita atenção mediática, reconhecidos os feitos alcançados pelo Palmeiras no Brasil e na América do Sul na última época, Abel Ferreira recuou, esta quarta-feira, aos primórdios da sua carreira de treinador sénior, que principiou em Braga.

Em particular, o treinador português, perante vários órgãos da Imprensa lusa, relembrou o "dia perfeito" que viveu em 18 de dezembro de 2016, no qual orientou os arsenalistas frente ao Sporting e causou até surpresa na esfera futebolística nacional.

"Estive três, quatro dias a orientar a equipa do Braga. Foram três dias mágicos onde aconteceu tudo o que planeámos. Muitas pessoas viram-me a rir quando Wilson Eduardo fez golo, mas não foi por ser contra o Sporting. Ele tinha falhado uma grande oportunidade na primeira parte. Correu tudo tão bem que disse ao Wilson "não te preocupes que tens mais uma guardada para a segunda parte". Foi um dia perfeito", detalhou.

E, na realidade, Abel Ferreira, que saíra dos bês minhotos para então substituir José Peseiro, acertou naquilo que disse ao antigo extremo dos arsenalistas, já que o Braga venceria, em pleno Estádio de Alvalade, o Sporting, com um golo, aos 70', do irmão de João Mário.

O treinador do Palmeiras prosseguiu com o relatar de memórias relacionadas com essa épica noite vivida em Lisboa, revelando a premonição que António Salvador, elogiado presidente do Braga, fez sobre o seu futuro profissional.

"Depois, lembro-me de um abraço que o presidente [António] Salvador me deu e disse-me que um dia ia ser treinador do Braga. Foi espetacular trabalhar com ele", considerou Abel Ferreira.

O treinador português, nessa recordada época de 2016/17, orientou o Braga em mais quatro jogos - venceu um deles - antes de ser rendido no banco de suplentes pelo colega Jorge Simão, atualmente na Bélgica.

Contudo, quis o destino e, claro, António Salvador que Abel Ferreira voltasse a ser o treinador principal da equipa do Braga nas duas épocas seguintes (17/18 e 18/19), antes de rumar aos gregos do PAOK.