"A Seleção está mais próxima em Braga e o Rony tem isso presente todos os dias"

Reforço estreou-se na Sérvia e o amigo Mário Rui garante que ele está pronto a dar alegrias.

Rony Lopes ganhou os primeiros minutos na Sérvia, 45, durante os quais espreitou um golo na goleada minhota, oferecendo alguns sinais do que pode valer na época. Agora com a visita a Chaves, o extremo espera ser novamente argumento de Artur Jorge, mesmo que haja no ataque gente em boa forma, como Pizzi, Ricardo Horta, Bruma e até Álvaro Djaló. Quem torce de perto e priva com Rony, sendo um dos grandes pontos de conforto do reforço ex-Sevilha, é Mário Rui, um antigo jogador, de idade aproximada, hoje cidadão do mundo como CEO do grupo D360, que ramifica a vertente desportiva da empresa HJKSA, presidida pela princesa Jawahir Bint Saud Bin Nayef, esposa do empresário saudita Naif Bin Sultan.

Está, por isso, a par do processo de investimento do futebol saudita para os próximos quatro anos, mas não perde de vista o amigo, visitando-o na véspera da deslocação a Chaves, a cidade onde nasceu.

"O Artur Jorge e a estrutura do Braga estão a fazer um trabalho fantástico com ele. Esteve parado algum tempo e não fez pré-época. Tem havido um trabalho diário para o colocar em ponto rebuçado. Os adeptos devem ser um pouco pacientes, mas ele será essencial no projeto e dará muitas alegrias", afiança Mário Rui. "Rony é um amigo íntimo. A cidade de Braga recebeu-o muito bem e sinto que ele precisava deste estímulo. Vai retribuir com jogadas fantásticas e muitos golos", augura, projetando um jogador de seleção. "Tem um pé esquerdo incrível e, inspirado, faz a diferença. O regresso à seleção está presente todos os dias na cabeça dele, e esse objetivo ficou mais próximo. É uma missão difícil, cabe-lhe fazer o seu trabalho de forma exímia com muitas assistências e golos. Sei isso acontecer, Roberto Martínez estará atento", avalia Mário Rui, antigo jogador da formação do Vitória e que decidiu investir nos estudos em Madrid, abrindo as portas da direção desportiva pelas portas do Leganés e Alcorcón. A relação com Rony foi solidificada por todo o mundo.