Depois de um golo validado pela tecnologia da linha de golo e einvalidado pelo árbitro após ver as imagens, aos 58', a Fiorentina empatou a partida com o Braga. Saponara fez o 2-2: Bonaventura saiu com classe da pressão no meio-campo, abriu na esquerda em Saponara que rematou de primeira em jeito, cruzado e rasteiro, apontando ao poste mais distante

Contra-ataque letal da Fiorentina ⚪#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #Fiorentina #Braga pic.twitter.com/f20tk5cIJC - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 23, 2023