"A segunda fase da Cidade Desportiva do Braga é uma obra de ficar sem palavras"

Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, visitou esta quarta-feira as novas instalações da segunda fase da Cidade Desportiva, acompanhado pelo presidente do Braga, António Salvador. Confira as declarações do presidente da Câmara, à NEXT:

De ficar sem palavras: "A segunda fase da Cidade Desportiva é uma obra de ficar sem palavras. É um projeto extraordinário, que prima pela ambição, pela qualidade e pelas condições que vai dar aos seus atletas para o Clube continuar a crescer. Esta obra muda também o rosto da cidade, por isso os meus parabéns ao presidente António Salvador pela coragem e, também, felicitar o Braga e os seus adeptos por contarem em breve com uma infraestrutura desta natureza."

Papel da cidade e do Braga: "Tem sido um esforço do clube e da cidade acompanharem este nível de desenvolvimento, de fazer e ter pela frente sacrifícios de forma a atingir as suas metas. Este projeto vai ajudar a que os objetivos futuros sejam mais facilmente atingidos para as duas instituições."